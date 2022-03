Radfahrer stürzt – Zeugen gesucht

Ellwangen (ij) - Leicht verletzt hat sich ein Radfahrer bei einem Sturz am Mittwoch gegen 16.10 Uhr. Der 30-jährige Pedelec-Lenker war auf der Straße „An der Jagst“ in Richtung Rindelbach unterwegs, als ein Autofahrer aus einem Firmenparkplatz ausfuhr, ohne auf den vorfahrtsberechtigten Radfahrer zu achten. Dieser musste eine Gefahrenbremsung einleiten, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Rindelbach fort, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern.