Radfahrer stürzt in Isny – Polizei sucht Zeugen

Isny (sz) - Ein 28-jähriger Radfahrer ist am Montag in der Unteren Achstraße in Isny gestürzt. Dabei verletzte er sich laut Polizeibericht und musste zur Behandlung ins Krankenhaus.

Der 28-Jährige wollte gegen 12.45 Uhr die rote Ampel umfahren und wechselte deswegen von der Fahrbahn auf den Gehweg. Dabei musste er einem Fußgänger ausweichen.

Bei dem Ausweichmanöver stürzte der Radfahrer gegen eine Hecke mit Drahtgeflecht. Er blutete anschließend aus mehreren Wunden. Zu Fuß ging der 28-Jährige weiter bis zum Kurhaus und bat dort um Hilfe. Der Rettungsdienst kam und versorgte den Mann.