Radfahrer sieht Hundeleine zu spät

Ein Radfahrer ist am Donnerstag um kurz vor 6 Uhr in der Braunhaldenstraße in eine über die Straße gespannte Leine gefahren. Wie die Polizei in einer Meldung mitteilt, erkannte der 35 Jahre alte Radler die Hundeleine bei Dunkelheit nicht. Ein 50-Jähriger, der die lange Schleppleine in der Hand hielt und seinen am anderen Ende angeleinten Hund über die Straße springen ließ, erkannte das Gefahrenpotential nicht und sorgte so für das Hindernis. Mit leichten Verletzungen wurde der Radler in eine Klinik gebracht. Der 50-Jährige muss nun mit strafrechtlichen Ermittlungen rechnen.