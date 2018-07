Radfahrer rollen in Ravensburg auf Splitt – in Weingarten auf Salz

Ravensburg / Weingarten (ric) - Winterzeit ist Eiszeit – auch auf den Radwegen der Stadt Ravensburg. Als Radfahrer im Winter lebt man besonders gefährlich, denn ein Unfall aufgrund von Glatteis kann nicht nur schmerzhaft sondern auch folgereich sein. Für Paul Gohl aus Weingarten ist das ein alljährliches Leid. „Und wenn in Ravensburg geräumt ist, wird nur Splitt gestreut“, klagt der Renter. „Dann passiert es schnell, dass ich wegen den spitzen Steinen einen Platten bekomme. Das ist aber nur in Ravensburg so. In Weingarten wird immer gesalzen. Auch im Bodenseekreis sind alle Radwege sauber“, sagt Gohl.

Tatsächlich ist es so, dass in Ravensburg die Radwege nicht gesalzen werden, wie der Pressesprecher der Stadt Ravensburg, Alfred Oswald auf SZ-Anfrage sagt. Allerdings kommt es dabei darauf an, was für ein Radweg gemeint ist. Fahrbahnbegleitende Radwege, also Radwege, die auf der Fahrbahn der Autos eingezeichnet sind, werden ganz normal mit der Fahrbahn geräumt und saubergehalten. Allerdings werden, wie von Rentner Paul Gohl beobachtet, alle Radwege abseits der Fahrbahn nicht gesalzen sondern mit Splitt gestreut. Umweltaspekt verbietet Salz

„Wichtig ist, dass die Stadt Ravensburg die Radwege grundsätzlich räumt. Aus Umweltschutzgründen wird aber nicht gesalzen, sondern mit Splitt gestreut“, erklärt Pressesprecher Alfred Oswald. Und weiter: „Das hat mit der Rechtsvorschrift für die Gemarkung der Stadt Ravensburg zu tun.“ Das heißt, die Stadt hat sich diese Vorschrift durch einen Gemeinderatsbeschluss selbst gegeben und trifft nur auf das Stadtgebiet mit seinen Ortschaften zu.

Nach dem Winter wird der übrig gebliebene Splitt von der Firma Kappler von den Straßen eingesammelt, gesäubert und so aufbereitet, damit man ihn im darauf folgenden Winter wiederverwenden kann.

Die Stadt Weingarten hingegegen hat eine ganz andere Vorgehensweise: „Weingarten hat vor einigen Jahren im Winterräumdienst komplett auf Salz umgestellt“, sagt der Pressesprecher der Stadt, Rainer Beck. So hat Weingarten in einer Untersuchung die Aspekte Wirtschaftlichkeit, Sicherheitr und Ökologie abgewägt. Herauskam die Entscheidung, nur noch zu salzen. Erstens sei Salz nicht nur sicherer, sondern auch ökologisch sinnvoller, einzusetzen. Umwelt- und Naturschutzexperten bezweifeln aber generell den Einsatz von Streusalz. „Seit der Feuchtsalzaufbringung, das heißt, dass das Salz quasi auf der Straße klebt, gab es ein Umdenken. Außerdem bedeutet der schwere Splitt-Transport und dessen Aufbereitung Mehraufwand.“

Ändern wird das in Ravensburg aber nichts. Hier wird weiter nach Rechtsvorschrift gesplittet. Kann der Radweg wegen zu viel Schnee nicht befahren werden, so darf der Radfahrer laut Oswald auf die Straße ausweichen.