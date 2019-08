Schwere Verletzungen hat am Mittwoch ein Radler bei einem Unfall bei Kirchberg erlitten. Der 61-Jährige radelte laut Polizeiangaben gegen 8.15 Uhr in der Straße Bergwalden und wollte die Landesstraße 260 überqueren. Dabei übersah er einen Sattelzug, der in Richtung Kirchberg fuhr. Der Radfahrer prallte gegen die linke Seite des Sattelzuges und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Fahrrad auf 500 Euro. Der Sattelzug blieb unbeschädigt. Der Verletzte habe keinen Helm getragen. Fahrradfahrer erleiden bei Unfällen häufig auch Kopfverletzungen. Mit Fahrradhelm lassen sich Schädelverletzungen vermeiden.