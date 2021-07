Radfahrer ohne Helm verunglückt

Bad Buchau (hkl) - Am späten Samstagnachmittag musste ein Rettungshubschrauber am Ortsrand von Bad Buchau landen, um einen verletzten Radler in die Oberschwabenklinik zu überführen. Nach Auskunft der Polizei sei der Fahrradfahrer wohl ohne Fremdverschulden auf der Schussenrieder Straße ungefähr auf Höhe Häselkreuz verunglückt. Ohne Tragen eines Fahrradhelms trug dieser durch den Sturz auch Kopfverletzungen davon, weshalb die Rettungskräfte ihn mittels Hubschrauber der DRF-Luftrettung nach Ravensburg brachten.