Radfahrer nach Sturz in Klinik

Auf dem Verbindungsweg vom Schmiechener See nach Schmiechen kam es am Montagmittag gegen 12.45 Uhr zu einem Unfall zwischen Radfahrern. Vor dem Umspannwerk Schmiechen berührten sich zwei Männer mit dem Rad, die nebeneinander her fuhren, und stürzten.

Die nachfolgenden drei Radler aus der Gruppe konnten noch ausweichen und anhalten. Bei dem Unfall unter den Radlern wurde ein 62-Jähriger schwer, ein 61-Jähriger leicht verletzt. Der 62-Jährige musste zur Beobachtung über Nacht im Krankenhaus bleiben.