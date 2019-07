Etwa 50 Fahrräder standen sorgfältig aufgereiht, unter dem Lindenbaum, neben der Antonius-Kapelle in Weipoldshofen, als Pater Robert Sliwa seinen Segen erteilte. Er wünschte den Radfahrern eine gute und sichere Fahrt im Straßenverkehr und allzeit eine gesunde Heimkehr.

Die kleine Dorfkapelle konnte am Donnerstag gar nicht alle Radler aufnehmen, die um Gottes Segen baten und so wurde die Heilige Messe von vielen Gläubigen vor dem Gotteshaus verfolgt. Nachdem die ursprünglich geplante Segnung in der Galluskapelle dem Wetter zum Opfer fiel und ein Ersatztermin nicht definiert wurde, habe man im Gespräch mit Pater Robert Sliwa, selbst ein passionierter Radfahrer, entschieden, dies im Rahmen der Donnerstagsmesse nachzuholen, erzählte Andreas Bauhofer.

Und, obwohl man kaum Werbung dafür gemacht habe, seien aus den umliegenden Dörfern, Weilern und auch aus Leutkirch selbst, eine Vielzahl von Fahrradfahrern nach Weipoldshofen gekommen. Sehr zur Freude des Geistlichen, der großzügig und schwungvoll Mensch und Gefährt mit Weihwasser bedachte.