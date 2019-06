Argenbühl (sz) - Nahezu 2,8 Promille hat laut Polizei der Alkoholtest eines 31-jährigen Radfahrers ergeben, der am Samstagabend gegen 22 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung in der Wangener Straße in Argenbühl kontrolliert wurde. Die Polizei veranlasste bei dem Mann im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Er hat sich wegen einer Trunkenheitsfahrt zu verantworten.