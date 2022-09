Radfahrer demonstrieren für mehr Platz auf den Straßen

Ravensburg (sz) - Eine Demonstration von Fahrradfahrern ist an diesem Freitag, 30. September, zwischen 17 und 18 Uhr zwischen Ravensburg und Weingarten geplant. Das Motto lautet „Critical Mass – Mehr Platz fürs Rad“. Die Teilnehmer treffen sich am Untertor und fahren dann über Bachstraße, Nördlicher Marienplatz, Gartenstraße, Ravensburger Straße, Waldseer Straße, Abt-Hyler-Straße, Gartenstraße bis zum Stadtgarten. Der Veranstalter rechnet mit etwa 50 Teilnehmern. Eine Wiederholung der Aktion ist dann am Freitag, 25. November, geplant.