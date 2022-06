Stetten am kalten Markt (sz) - In einem Waldgebiet bei Stetten ist am Montag kurz vor 16.30 Uhr ein 21 Jahre alter Fahrradfahrer gestürzt. Nach Polizeiangaben verletzte sich der Mann leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.