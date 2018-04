Radfahren zugunsten der Diakonie Pfingstweid

Ravensburg/Meckenbeuren (sz) - Der Radfahrverein für Kinder „Gute Radler“ aus Ravensburg hat am vergangenen Wochenende die erste Ausfahrt in dieser Saison hinter sich gebracht. Rund 100 Rennradfahrer fanden sich am Sonntagmorgen um 10 Uhr bei Saikls bikes & more in Meckenbeuren zusammen und traten kräftig danach zugunsten der Diakonie Pfingstweid in die Pedale.

Bei besten Bedingungen und herrlichem Wetter waren die Radler 60 Kilometer und 90 Kilometer auf Radwegen um den Bodensee unterwegs. Claudia Joos vom Fundraising meinte: „Ich bin überwältigt von der Vielzahl an Radfahrern.“

Begleitet und organisiert wurden die beiden Touren von den „Guten Radlern“ sowie von der Radsportgruppe RSG Meckenbeuren. Zum Abschluss gab es für alle hungrigen Rennradfahrer selbstgebacken Zopf und Kuchen bei Dämpfle Saikls bikes & more.

Der Erlös der Charity Tour betrug 1000 Euro. Das Geld wird in Form eines Schecks an die Offenen Hilfen der Diakonie Pfingstweid für das inklusive Projekt „Osterferienbetreuung“ übergeben. Die Offenen Hilfen bieten jährlich eine Ferienbetreuung in den Osterfreien für Kinder mit und ohne Behinderung zur Unterstützung der Eltern an. Diese wird in Kooperation mit der Lebenshilfe Bodenseekreis und dem Johannes- Brenz-Familienzentrum organisiert.