Radfahren – aber sicher und mit Spaß

Ravensburg/Weingarten - Bei schönstem Sommerwetter fand auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule in Obereschach ein Teil des Sommerferienprogramms der Städte Ravensburg und Weingarten statt. Über drei Tage verteilt wurde jeweils eine Programmgruppe morgens und nachmittags für die Kinder ermöglicht. Hierbei wurde von dem Referat Prävention der Polizei Ravensburg und der Kreisverkehrswacht Ravensburg den 60 teilnehmenden Kindern auf spielerische Weise Aspekte der Verkehrssicherheit mit ihren Fahrrädern beigebracht. So lernten die Kinder nicht nur, wie man seinen Helm korrekt trägt, sondern auch was an einem Fahrrad alles dran sein muss. Auch durften sie sich im Verkehrsparcours der Jugendverkehrsschule verschiedenen Herausforderungen stellen, um ihre Fähigkeiten mit dem Zweirad zu stärken. Slalom, einhändig Fahren, gezieltes Bremsen, Um- und Überfahren von Hindernissen und Gegenständen im Fahrtweg waren Teile jeder Projektgruppe. Und zu guter Letzt gab es ein Schneckenrennen. Sieger wurde das Kind, welches ohne den Fuß auf dem Boden abzusetzen, am langsamsten fuhr. Das Highlight für die Kinder war aber ganz klar die zu überfahrende Wippe, bei dem sich nicht jedes Kind dieses Hindernis zu meistern traute.