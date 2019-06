In diesem Jahr nimmt der Bodenseekreis vom 22. Juni bis 12. Juli zusammen mit den Gemeinden Daisendorf, Bermatingen und Meckenbeuren sowie den Städten Friedrichshafen, Tettnang und Markdorf erneut an der Kampagne „Stadtradeln“ im Bodenseekreis teil. Alle Bewohner des Landkreises sind aufgerufen, Teams zu bilden und so viele Wege wie möglich mit dem Rad zurückzulegen.

Auch Vereine, Verbände, Organisationen, Schulklassen oder Unternehmen können mitmachen und auf diese Weise ein deutliches Zeichen für eine gelebte Radkultur setzen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Bodenseekreis. Nach Ablauf des dreiwöchigen Aktionszeitraumes werden die Ergebnisse ausgewertet. Die besten Teams werden dann im Herbst mit interessanten Preisen für ihr Engagement belohnt.

110 715 Rad-Kilometer, 39 Teams und jede Menge Spaß – mit diesem Ergebnis war der Bodenseekreis 2018 erstmals bei der „Stadtradeln“-Kampagne dabei. Dieses Jahr soll das Ergebnis gesteigert werden. „Das Ergebnis aus dem Vorjahr zeigt: Der Wettbewerb für mehr Radverkehrsförderung, Lebensqualität und Klimaschutz bringt uns aufs Fahrrad – egal ob beim Weg zur Schule, zur Arbeit oder in der Freizeit - jeder Kilometer zählt“, sagt Stefan Haufs, Organisator im Landratsamt Bodenseekreis.

Kostenlos anmelden können sich alle interessierten Teams mit mindestens zwei Personen unter der zentralen Internetadresse www.stadtradeln.de/bodenseekreis/. Dort sind auch weitere Links zu den sechs Teilnehmerkommunen des Bodenseekreises aufgeführt. „Wichtig ist besonders eine treffende Teambezeichnung, denn dies erleichtert später die Auswertung und Zuordnung“, sagt Haufs. Dies gilt besonders auch für Schulklassen. Alternativ ist eine Anmeldung auch über die „Stadtradeln“-App möglich.

Wer noch kein eigenes Team hat, kann einfach dem „offenen Team“ beitreten. Gefahrene Kilometer können nur während des Aktionszeitraumes sowie in Rahmen einer siebentägigen Nachtragefrist eingetragen werden. „Zugelassen sind alle Fahrzeuge, die im Sinne der StVO als Fahrräder gelten. Dazu gehören auch Pedelecs bis 250 Watt“, sagt Haufs.

Eröffnung mit Radsternfahrt

Der Beginn der Kampagne am 22. Juni startet mit einer vom ADFC begleiteten Sternfahrt zum Markdorfer Stadtfest, die auch für Familien geeignet ist. Jeder Teilnehmer erhält einen Getränke- und Verzehrbon für das Stadtfest. Ferner locken ein unterhaltsames Bühnenprogramm am Rathaus sowie ein Rad- und Stadtfestquiz für Kinder mit interessanten Preisen und Stationen von 14 bis 16 Uhr.