In Kürze fällt im Kreis Ravensburg der Startschuss für den bundesweiten Wettbewerb „Stadtradeln“. Damit Radler aus dem gesamten Kreisgebiet daran teilnehmen können, beteiligt sich erstmalig auch der Landkreis an der Aktion, die in diesem Jahr vom 11. Juni bis 1. Juli stattfindet. Egal ob Schulklassen, Vereine, Unternehmen, Familien oder Privatpersonen – alle sind dazu aufgerufen, Teams zu gründen und gemeinsam für den Klimaschutz in die Pedale zu treten, teilt das Landratsamt mit.

„Stadtradeln“ ist eine Kampagne des Klima-Bündnis, dem größten Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen zum Schutz des Weltklimas. Ziel der Aktion ist es, an 21 aufeinanderfolgenden Tagen möglichst viele Kilometer beruflich und privat mit dem Rad zurückzulegen. So soll ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet, ein Zeichen für vermehrte Radförderung in den Kommunen gesetzt und letztlich der Spaß am Fahrradfahren vermittelt werden. „Wer das Rad nimmt, reduziert die Schadstoffbelastung, entlastet die Straßen, ist unter Umständen schneller am Ziel und hält sich nebenbei noch fit“, fasst Landrat Harald Sievers die Vorteile des Fahrradfahrens zusammen.

Deutschlandweit werden die fahrradaktivsten Kommunalparlamente und Kommunen sowie die fleißigsten Teams und Radelnden gesucht. In verschiedenen Kategorien und Größenklassen werden nach Abschluss Preise vergeben. „Doch selbst wenn nur kurze Strecken mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, lohnt sich das Mitmachen", wirbt die Klimaschutzmanagerin des Landkreises Ravensburg, Kerstin Dold, für die Teilnahme an der Bundesaktion, „denn jeder geradelte Kilometer zählt zum Gesamtergebnis, ob auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder beim Ausflug ins Grüne.“

Für den Landkreis Ravensburg an den Start gehen können Personen, die im Landkreis wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen. Dabei gilt es, alle während des Wettbewerbszeitraums geradelten Kilometer zu erfassen und im Online-Kalender oder über die kostenfreie „Stadtradeln“-App einzutragen. Die für das Team geradelten Kilometer werden addiert und das Gesamtergebnis auf der „Stadtradeln“-Internetseite veröffentlicht.

Neben dem Landkreis Ravensburg nehmen auch die Städte Aulendorf, Leutkirch und Ravensburg sowie die Gemeinden Bodnegg, Grünkraut, Schlier und Waldburg direkt an dem Wettbewerb teil. Sofern sich die Radler aus der Region für die genannten Städte und Gemeinden anmelden, zählen die mit dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer zusätzlich auch für den Landkreis. Wer nicht weiß, in welchem Team er mitradeln soll und kein Eigenes gründen möchte, kann sich den offenen Teams der Kommunen und des Landkreises anschließen.