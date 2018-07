Rabiater Ladendieb geht auf 21-jährige Verkäuferin los

Ein Ladendieb hat am Montag in einem Drogeriemarkt in Ellwangen eine Verkäuferin verletzt, die ihn an der Flucht hindern wollte. Trotz Hausverbot betrat der 21-jährige Mann gegen 11 Uhr das Geschäft in der Aalener Straße und steckte dort eine Parfüm-Testflasche im Wert von circa 50 Euro ein. Beim Verlassen des Ladens schlug die Alarmanlage an, woraufhin sich die 21-jährigen Filialleiterin ihm in den Weg stellte und die Ausgangstüre verschloss. Der Dieb gab ihr das Parfüm und bat darum, das Geschäft verlassen zu dürfen. Als die Frau dies ablehnte, sprang er sie an und drückte sie gegen die Eingangstüre, welche dem Druck jedoch standhielt. Anschließend flüchtete der Mann über den Personaleingang.