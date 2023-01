Raad und Werner live in Rietheim

Der Gesangverein Eintracht Rietheim veranstaltet am Samstag, 21. Januar, um 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Rietheim ein Konzert mit Achim Raad und Dirk Werner. Laut Ankündigung interpretiert das Duo in seinem Programm Popmusik auf seine ganz eigene Art. Das Repertoire bewegt sich dabei zwischen Liedern von Tom Waits bis Justin Bieber, von Harry Belafonte bis Depeche Mode. Die Musiker sind sich überzeugt: Jeder Song ist eigen, alle Songs sind schön, jeder auf eigene Weise. Musik mit Kopf und Herz, Leib und Seele, Herz und Verstand. Karten zu zwölf Euro gibt es noch im Vorverkauf bei den Vereinsmitgliedern oder zu 15 Euro an der Abendkasse.