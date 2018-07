Rüttgers will große Koalition

Düsseldorf (dpa) - Nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen haben CDU und SPD Gespräche über eine große Koalition aufgenommen. Vertreter beider Parteien sitzen seit dem Mittag in Düsseldorf zusammen. Ministerpräsident Jürgen Rüttgers sagte vor Beginn, er habe den festen Willen, die Gespräche zum Erfolg zu führen. SPD- Landesparteichefin Hannelore Kraft betonte, sie sei gut vorbereitet, um ernsthafte Gespräche zu führen. Eine große Koalition ist momentan die einzige Möglichkeit, in NRW eine Regierung zu bilden.