Rührige Frauenbunde spenden 1000 Euro für Familienpflegewerk

Das Familienpflegewerk Lindau-Lindenberg hat eine großzügige Spende der Frauenbunde Weißensberg/Hergensweiler, Sigmarszell und Bösenreutin entgegennehmen können: In der Brotzeitstube an der B 12 in Weißensberg übergaben acht gutgelaunte Frauen Stationsleiterin Sonja Heilig 1000 Euro.

Erwirtschaftet hatten sie diese im März bei der zweitägigen Gesundheitsmesse des Naturheilvereins Bodensee in Schlachters. Hier hatten die Frauenbunde die Bewirtung mit Kaffee und selbstgebackenen Kuchen übernommen. Mit durchschlagendem Erfolg: Von den 42 Kuchen blieb nichts übrig.

Sonja Heilig gab bei der Scheckübergabe Einblicke in die Arbeit der 22 Stationen im Freistaat, die das dem Bayerischen Landesverband des Katholischen Deutschen Frauenbundes angegliederte Familienpflegewerk betreibt. Deren geschulte Mitarbeiterinnen springen ein, wenn Mama oder Papa durch Krankheit oder Unfall ausfallen. Da die Kostenträger – Krankenkassen, Jugendämter, Sozialämter und Rentenversicherung – die Leistungen nicht immer voll umfänglich abdecken, ist das Familienpflegewerk auf Zuschüsse von staatlichen, kommunalen und kirchlichen Stellen angewiesen und freut sich über jede Spende. „Es ist unheimlich wichtig für die Familien, dass es uns gibt“, betonte Heilig. (hipp)