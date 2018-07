Rücktritte im Machtkampf der Pauli-Partei

Im internen Machtkampf der Gabriele-Pauli-Partei Freie Union ist der größte Teil des baden-württembergischen Landesvorstands zurückgetreten. Insgesamt acht Vorstandsmitglieder erklärten in einer Mitteilung zugleich ihren Austritt aus der Partei. Die FU-Bundesvorsitzende Pauli sagte der dpa in Nürnberg, gegen die Betreffenden liefen ohnehin Ordnungsverfahren. Das Landgericht Nürnberg-Fürth hatte am Freitag einen Antrag der Kritiker auf Amtsenthebung Paulis abgewiesen.