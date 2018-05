Rücksichtslos überholt: Polizei sucht Zeugen

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Autofahrer, der am Mittwochmorgen gegen 6.50 Uhr auf der Landesstraße 288 bei Königseggwald gefährlich überholt hat. Laut Angaben der Polizei hatte der 55-jährige Fahrer eines Skoda Octavia Kombi die Landesstraße von Königseggwald kommend in Richtung Unterweiler befahren, als ihm zwischen der Abzweigung nach Laubbach und dem Ortsbeginn von Unterweiler in einer langgezogenen Linkskurve der Fahrer eines Daimler-Benz AMG entgegenkam, der gerade dabei war, mehrere hinter einem Schulbus fahrende Autos zu überholen. Nur durch das sofortige Ausweichen des 55-Jährigen und des Überholten, die beide auf das rechte Bankett fuhren, konnte eine Kollision mit dem unbekannten Überholer verhindert werden. Unmittelbar danach überholte der AMG-Fahrer laut Polizeibericht erneut vorausfahrende Verkehrsteilnehmer, obwohl er keine ausreichende Sicht hatte.

Personen, die den Vorgang beobachtet haben, insbesondere die Fahrer der überholten Autos, oder die Hinweise zu dem unbekannten Pkw-Lenker geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Altshausen, Telefon 07584 / 92170, zu melden.