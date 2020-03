Rückhaltebecken wird zur Falle für Tiere

Villingen-Schwenningen (sbo) - Das Regenrückhaltebecken auf der Steig im Zentralbereich von VS wird des Öfteren zur Falle für Tiere. Am Samstagabend musste der Tierschutzverein VS zusammen mit der Tierrettung Südbaden zum dritten Mal ausrücken, um ein Tier aus dem Becken zu retten.

„Zum Glück hat die Tierrettung das nötige Equipment und konnte in das Becken steigen“, schildert Lydia Schonhardt, Vize-Vorsitzende des Vereins. Es sei ein etwa sechs bis acht Monate altes Kätzchen gewesen, das am Morgen sicherlich ertrunken im Becken gelegen wäre, zeigt sie weiter auf.

„Ende Dezember hat uns ein Spaziergänger sonntags informiert, dass ein Fuchs im Becken ist und nicht rauskommt. Sechs Wochen später war wieder ein Fuchs drin“, zeigt Lydia Schonhardt auf.

Das Ufer sei glatt und steil, und je nachdem, wie hoch das Wasser im Becken sei, komme kein Tier heraus. „Ob schon andere Tiere, wie zum Beispiel Igel, im Herbst darin umgekommen sind und dann raus geholt wurden, wissen wir nicht. Der Zaun weist viele Lücken auf und wir wissen nicht, ob nicht auch mal Kinder, die keine Lust haben, mit ihren Eltern im Markt zu sein, sich dort aufhalten. Auch Hunde, die nicht aufs Wort gehorchen, könnten da reinfallen“, verdeutlicht Lydia Schonhardt.

„Solche Einsätze, die uns Zeit und Geld kosten, wären nicht nötig, wenn von der ausführenden Firma ausreichend gesichert wäre“, ärgert sich die Vize-Vorsitzende.

Weitere Informationen: www.tierschutzvereinvs.de, Tierrettung Südbaden, Telefon 0160/5 18 77 15.