Rückblick und Ehrung langjähriger Mitarbeiter

Riedlingen (sz) - Die Linzmeier Unternehmensgruppe blickt auf ein stabiles Jahr zurück. Die Nachfrage an Produkten fürs Dämmen und Bauen steigt weiter, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Zugleich ehrte Linzmeier bei der Jahresabschlussfeier zahlreiche Mitarbeiter für ihr langjähriges Engagement

Bei der Feier der Linzmeier Unternehmensgruppe, zu der die Linzmeier Bauelemente sowie die Linzmeier Baustoffe gehören, blickte Geschäftsführer Andreas Linzmeier auf ein spannendes Jahr mit vielen Herausforderungen zurück.

Trotz herausfordernden Marktbedingungen in den Geschäftsfeldern Bauelemente und Baustoffe konnte man in den verschiedenen Unternehmensbereichen die positive Entwicklung weiter vorantreiben und wichtige Projekte auf den Weg bringen, wie es in der Mitteilung heißt. Dabei machte er deutlich, dass das Thema Wohngesundheit in der Bevölkerung eine immer wichtigere Rolle spielt. Linzmeier biete hierzu die passenden Lösungen an. Bei der kürzlich zu Ende gegangenen BAU Messe in München wurde diese innovative Entwicklung von den Fachbesuchern sehr positiv aufgenommen, so Linzmeier.

Bei den Baustoff-Niederlassungen möchte man den positiven Schwung aufnehmen und im neuen Jahr ebenfalls noch einen weiteren Schritt nach vorn machen.

Andreas Linzmeier machte des Weiteren deutlich, wie wichtig die kompetenten und engagierten Mitarbeiter für das Unternehmen sind und dass sie das größte Kapital der Firma seien. Dafür dankte er den über 300 Mitarbeitern herzlich. Sein besonderer Dank galt den Jubilaren für ihre langjährige Treue zum Unternehmen.

Die Geehrten

Geehrt wurden:

Linzmeier Bauelemente, Riedlingen – Erwin Münch (35 Jahre), Thomas Schänzle (35), Bernd Will (35), Jürgen Diem (20), Gerhard Kellner (20), Paul Schneider (20), Michael Lohner (15), Andreas Lutscher (15), Manuel Schmucker (15), Herbert Bubser (10), Stefan Schleicher (10), Tobias Schmucker-Kortekaas (10).

Linzmeier Bauelemente, Königshofen – Herwig Bach (20), Veronika Schumann (20), Brit Hempel (10), Andreas Liebscher (10), Ronny Pohl (10), Holger Rawald (10), Rico Süß (10).

Linzmeier Baustoffe – Emma Schneider (45), Barbara Nagl (25), Joachim Bumiller (20), Paul Wiest (20), Bianca Schech (15), Claudia Sauter (10).