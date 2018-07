Oberkochen (an) - Der Oberkochener Männerstammtisch trifft sich am Montag, 23. Juli, um 19.30 Uhr in den renovierten Kirchenräumen. Dabei blicken die Männer auf die Kirchenrenovierung zurück. Danach wird beim Vesper über die Themen kommender Treffen diskutiert. Der Stammtisch ist offen für Männer jeden Alters und Konfession. Offen heißt, dass man nicht regelmäßig kommen muss. Diskutiert werden große und kleine Fragen der Zeit vor christlichem Hintergrund. Mitdiskutieren ist kein Muss. Zuvor gibt es ein einführendes Referat. Ende ist um 22 Uhr.

Fragen beantwortet Wilfried Koch unter 07364 / 5335 oder wilfriedkoch@gmx.de. Er nimmt auch Anmeldungen entgegen, die ausnahmsweise hilfreich sind, um das Vesper vorzubereiten. Eine spontane Teilnahme bleibt aber trotzdem möglich.