Rückbau der Ortsdurchfahrt verläuft nach Plan

HERBERTINGEN (wl) - Die Arbeiten im Bereich der Haupt-, Sonnen- und Pfarrstraße in Herbertingen zum Rückbau der Ortsdurchfahrt verlaufen planmäßig. Nach den Handwerkerferien hat die Firma Beller aus Herbertingen die Arbeiten wieder aufgenommen und laut Ortsbaumeister Rudolf Pfeifer kann mit dem Abschluß der Baumaßnahme in diesem Bereich Ende Oktober gerechnet werden. Derzeit findet der Kanalaustausch von der Hauptstraße bis zum Anschluß der Pfarrstraße statt (unser Foto). Danach liegt der Schwerpunkt auf weiteren Straßen- und Gehwegsarbeiten. Dazu zählen dann auch die Anlage der Bushaltestelle und die Straßenbeleuchtungsarbeiten samt Kabelverlegung in diesem ersten Abschnitt der Ortskernsanierung in der Ortsmitte von Herbertingen. Foto: W. Lutz