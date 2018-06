Rösler sieht große Zustimmung für Schwarz-Gelb in Niedersachsen

Berlin (dpa) - FDP-Chef Philipp Rösler sieht trotz des neuen Zwei-Prozent-Umfragetiefs für die Liberalen große Zustimmung für Schwarz-Gelb in Niedersachsen. Er könne bei seinen Auftritten keine Wechselstimmung zu Rot-Grün erkennen, sagte Rösler der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Klar sei, dass nur die Wahl der FDP die Fortsetzung der schwarz-gelben Koalition im Land garantiere. Klar sei aber auch: Jede Partei kämpfe für sich, betonte Rösler. Allerdings sei in keinem anderen Bundesland das schwarz-gelbe Bündnis so stark wie in Niedersachsen.