Römersteinkapellen treffen sich wieder

Große Ereignisse und Veranstaltungen werfen ihre Schatten voraus. Dies gilt auch für den Musikverein Sontheim, der in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen feiert. Das Jubiläumskonzert fand bereits im März in der Berghalle statt, im Juni folgt dann das Festwochenende des Vereins verbunden mit dem Sontheimer Backhaushock und dem 51. Musikertreffen „Rund um den Römerstein“. Gefeiert wird in Sontheim vom 22. bis 24. Juni.

Der Backhaushock in Sontheim startet in diesem Jahr bereits am Freitag, 22. Juni. Für diesen Abend konnte der Musikverein die Partyband „Herz-Ass“ gewinnen. Ob urig volkstümlich, romantisch, rockig oder Ramba-Zamba – die sieben Vollblutmusiker haben eine breite Musikpalette im Programm. Mit dem volkstümlichen Outfit und 25 verschiedenen Instrumenten auf der Bühne gelten sie als „absolute Grenzgänger zwischen Volksmusik und modernem Partyschlager“. Virtuose Instrumentalsolos, witzige Showelemente und ein abwechslungsreiches Partyprogramm dürften den Abend zu einem besonderen Erlebnis machen.

Der Samstag, 23. Juni, steht ganz im Zeichen des Römersteintreffens. Eröffnet wird dieses mit einem großen Gesamtchor in der Sontheimer Grünanlage bei der Bushaltestelle in der Ortsmitte von Sontheim. Danach gibt es eine sportliche Einlage beim Backhaushock durch die Live-Übertragung des Fußballspiels der deutschen Nationalmannschaft im Vorrundenspiel gegen Schweden im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft in Russland.

Große Blasmusikparty im Festzelt

Danach wird das Römersteinstreffen mit einer großen Blasmusikparty im Festzelt fortgesetzt, bei welcher die Musikkapellen aus Donnstetten, Ennabeuren, Feldstetten, Gutenberg, Hülben, Westerheim und Zainingen auf zwei Bühnen für Stimmung sorgen möchten. Sowohl am Freitag wie auch am Samstag gibt es Erfrischungen am Weizenbierpavillon oder in der Cocktailbar. Die Treffen der Musikkapellen „Rund um den Römerstein“ gehen bis in die 1950er-Jahre zurück. Sie dienten der Begegnung, der Pflege der Kameradschaft sowie dem Leistungsvergleich der Kapellen. Aus einer anfangs losen und lockeren Begegnung ist im Laufe der Jahre ein feste Einrichtung geworden und im Jahr 1967 wurde das Musikertreffen „Rund um den Römerstein“ offiziell gegründet.

Der Backhaushock in Sontheim geht am Sonntag, 24. Juni, um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst im Zelt weiter, den Pfarrer Thomas Knöppler hält und zu dem Musikverein Sontheim einen musikalischen Akzent setzt. Danach unterhält der Musikverein Stadtkapelle Laichingen die Besucher zum Mittagessen, für das in diesem Jahr neben den vielen bewährten Spezialitäten auch Spanferkel mit Kartoffelsalat gereicht werden.

Der Sonntagnachmittag steht dann ganz im Zeichen der Jugendkapellen der Römerstein-Vereinigung. Auch diese dürfen einen Gesamtchor bilden, ehe die Jugendkapellen aus Ennabeuren, Hülben, Westerheim und Zainingen-Donnstetten-Feldstetten ihr Können bei Darbietungen vor dem Festzelt unter Beweis stellen werden. Für den musikalischen Ausklang sorgt am Abend die Musikkapelle Böttingen.

Am Samstag und Sonntag fehlen selbstverständlich nicht die schwäbischen Spezialitäten aus dem Backhaus, die die Mitglieder des Schwäbischen Albvereins und der Volkstanzgruppe des Albvereins ständig frisch zubereiten. Um die große Anzahl an Musiker und hoffentlich auch an Festgästen während der Festtage unterzubringen, stellt die Festgemeinschaft in diesem Jahr ein größeres Festzelt in der Sontheimer Ortsmitte zwischen Kirche und Backhaus auf.

90 Jahre Musikverein Sontheim

Der Musikverein Sontheim feiert in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen. Der Verein wurde am 17. Februar 1928 durch die Initiative des nun verstorbenen Ehrendirigenten Fritz Wegst gegründet. Bei der Gründungsversammlung erklärten sich 13 junge Männer zum Beitritt bereit. Sie waren Fritz Wegst, (Dirigent von 1928 bis 1964), Robert Erb, Eugen Anhorn, Christian Bärtele, David Bärtele, Hans Brändle, Jakob Geißler, Georg Kast, Hans Kuhn, Christian Laucher, Georg Lude, Georg Strohm und Eugen Zeifang. Sieben Musikinstrumente wurden vom Posaunenchor der Kirchengemeinde Ennabeuren und Sontheim ausgeliehen, der damals zu existieren aufgehört hatte. Mit viel Idealismus und mit Unterstützung der Gemeinde Sontheim bauten die Gründungsmitglieder die Blaskapelle auf, der sich bald weitere Mitglieder anschlossen.