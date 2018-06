Röhlingen marschiert unaufhaltsam weiter

Die ganz großen Spiele zwischen den Spitzenpositionen in den Tabellen der verschiedenen B-Ligen bleiben am kommenden Wochenende aus. Dadurch haben die weniger favorisierten Klubs die Chance, die Aufstiegsfavoriten zu ärgern .

B-Liga III: Trotz gerade einmal 4:1 Toren hat der SV Jagstzell am zweiten Spieltag die Tabellenführung übernommen. Als nächstes geht es jetzt im Duell gegen den Tabellenzweiten aus Lauterburg darum, die Tabellenspitze zu verteidigen.

Und auch der SSV Aalen möchte sich nach dem jüngsten 5:1-Sieg gegen die DJK Wasseralfingen weiter verbessern. Die Wasseralfinger besiegten zuletzt Rosenberg mit 6:2. Gegen Adelmannsfelden will man jetzt wieder an die guten Leistungen anknüpfen. Der SV Wasseralfingen empfängt den Tabellenvierten TSV Essingen II und die zweite Mannschaft der Dewanger muss sich zu Hause mit dem Tabellenletzten, dem TV Heuchlingen II, messen.

Vier Sieg plus 18:3 Tore

B-Liga IV: In der Liga ist nach wie vor Aufstiegskandidat FC Röhlingen das Maß aller Dinge. Die Tordifferenz von 18:3 erreicht kein weiteres Team. Im nächsten Spiel geht es nun gegen den Vorletzten der Tabelle, den VfB Ellenberg II.

Topverfolger ist bisher die Spielgemeinschaft aus Kirchheim und Trochtelfingen. Sie gastiert im nächsten Spiel bei der bisher punktlosen SGM Röttingen/Oberdorf/Aufhausen.

Für den ebenfalls ungeschlagenen Tabellendritten aus Neunheim geht es zum SV Kerkingen, der im vergangenen Spiel Westhausen mit 1:2 unterlag. Ellwangen braucht nach der 0:6-Niederlage im ersten Spiel dringend die ersten Punkte und bekommt diese Woche gleich zweimal die Gelegenheit dazu: Am Sonntag in Westhausen und am Mittwoch in Unterschneidheim.

B-Liga V: Die zweite Mannschaft der Ebnater ist mit sechs Punkten in die neue Spielzeit gestartet und hat durch das überdeutliche 1:7 gegen die zweite Mannschaft der Härtsfelder die Tabellenführung übernommen. Als nächstes gastieren die Ohmenheimer beim Ersten.

Ebnats Verfolger aus Kösingen tritt im nächsten Spiel gegen die zweite Mannschaft aus Neresheim an. Für die Zweite aus Unterkochen wird es an diesem Spieltag besonders schwer werden, die ersten Punkte und Tore zu sammeln.

Für den Dreier müssen sie nämlich die Auernheimer auswärts bezwingen. Waldhausen teilt sich den elften Platz der Tabelle mit Unterkochen und muss auswärts gegen den SV Eglingen-Demmigen ran. (sg)