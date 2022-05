Quote im Kreis sinkt wieder unter zwei Prozent

Im Landkreis Biberach ist die Arbeitslosenquote im Mai mit 1,9 Prozent zum ersten Mal seit November 2019 wieder unter die Zwei-Prozent-Marke gesunken. Das teilt die Arbeitsagentur Ulm mit. Im Jahr zuvor lag die Quote bei 2,6 Prozent. Mit 2320 Frauen und Männern waren hundert oder 4,1 Prozent weniger Menschen arbeitslos als vor vier Wochen. Die Agentur für Arbeit in Biberach betreute 1328 Menschen (minus 64), das Jobcenter des Landkreises Biberach betreute 992 Frauen und Männer (minus 36).

Im gesamten Bezirk der Agentur Ulm sank die Arbeitslosenquote zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 2,2 Prozent. Der Bezirk Ulm blieb jener mit der niedrigsten Quote in Baden-Württemberg. Im Vorjahresmonat lag die Quote bei 3,1 Prozent. Der Landesdurchschnitt lag bei 3,2 Prozent.

Regionale Arbeitgeber meldeten 1341 neue Stellenangebote, das waren 258 oder 16,1 Prozent weniger als im April und 38 oder 2,9 Prozent mehr als im Mai vor einem Jahr. Die Zahl der offenen Stellen stieg weiter. „Am regionalen Arbeitsmarkt zeigte sich eine saisonal übliche Entwicklung, die Arbeitslosigkeit ging um vier Prozent kräftig zurück“, sagt Nicole Schwab, Geschäftsführerin Operativ der Agentur Ulm. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen bleibe der Personalbedarf hoch.

Für den Mai liegen vorläufige Daten zur Kurzarbeit bis zum 24. des Monats vor. Demnach zeigten 25 Betriebe für bis zu 406 Beschäftigte Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit Ulm an. Im April waren es 32 Betriebe für bis zu 1527 Beschäftigte. Für November liegen nun finale Zahlen zur tatsächlich realisierten Kurzarbeit vor. Im Ulmer Agenturbezirk rechneten 545 Betriebe für 4798 Beschäftigte Kurzarbeitergeld ab.