Queen setzt in Irland auf Versöhnung

Dublin (dpa) - Auch am zweiten Tag ihres historischen Besuchs in Irland hat sich die britische Königin Elizabeth II. für Versöhnung und Zusammenarbeit beider Länder eingesetzt. In Dublin erinnerte die 85-Jährige an einen Teil der irisch-britischen Geschichte, der lange vergessen schien. Sie legte einen Kranz an einer Gedenkstätte für die fast 50 000 irischen Soldaten nieder, die im Ersten Weltkrieg für die Briten gekämpft hatten. Deren Einsatz war nach Ansicht von Angehörigen bisher zu wenig gewürdigt worden.