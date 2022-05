Qualifaktion gemeistert

Am vergangenen Wochenende fanden in Esslingen die württembergischen Meisterschaften U15 im Judo statt. Dabei traten auch zwei junge Athleten des Ehinger Sportclub an: Katja Beyer und Urs Vaillant. Katja Beyer konnte sich in einem starken 6er-Pool dabei mit einem Sieg den dritten Platz erkämpfen. Urs Vaillant hatte in einem Starterfeld mit neun Kämpfern anzutreten und konnte sich mit ingesamt vier Siegen und einer Niederlage für die Finalrunde qualifizieren, bei der er jedoch gegen den späteren Gesamtsieger verlor und sich somit ebenfalls im Gesamtklassement den dritten Platz sichern konnte. Beide Athleten haben sich für die Süddeutsche Meisterschaft am 28. und 29. Mai in Backnang qualifiziert.