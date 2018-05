Quadro Nuevo spielt im August im Lindauer Zeughaus

Drei Jahre nach dem letzten ausverkauften Konzert im Lindauer Stadttheater präsentiert der Zeughausverein das preisgekrönte Ensemble Quadro Nuevo am Freitag, 10. August im Lindauer Zeughaus. „Der fliegende Teppich des neuen Projekts „Flying Carpet“ landet endlich wieder direkt im intimen Rahmen des Zeughaus,“ schreibt der Verein in seiner Ankündigung. „Getrieben zwischen östlichen und westlichen Winden schwebt er durch schillernde Klanglandschaften“, verspricht der Veranstalter in einer Pressemitteilung. Der Vorverkauf wird dringend empfohlen. Tickets zum Preis von 32 Euro, ermäßigt 28 Euro, gibt es unter www.zeughaus-lindau.de, in „Die Handlung“ (Fischergasse 4, Lindau), im Lindaupark, dem Stadttheater, der Tourist-Info und allen bekannten Vorverkaufsstellen. Foto: Veranstalter