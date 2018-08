Quad überschlägt sich

Ein Quad-Fahrer und ein achtjähriger Junge sind bei Blaufelden verunglückt. Das Quad verfing sich in einem Seil, mit dem ein Gleitschirmflieger nach oben gezogen worden war. Den Gleitschirmflieger hatte ein Auto am Schleppseil, das am Sonntag gegen 14 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Naicha und Kleinbärenweiler fuhr. Nachdem sich der Gleitschirmflieger ausgeklinkt hatte, verfing sich das Seil im Lenkrad des Quads, das sich überschlug. Fahrer und Sozius wurden schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus.