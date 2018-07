Qigong im Park am Bucher Stausee – das gibt es auch in diesem Sommer. Die Ellwanger Qigong-Lehrerin Fotini Papadopulu leitet die Sommer-Aktion der Deutschen Qigong-Gesellschaft an. Und wer Qigong kennenlernen möchte, ist eingeladen, einfach mitzumachen. Die Aktion ist immer kostenfrei, aber wer möchte, kann diesmal für Nataly aus Neuler spenden. Treffpunkt ist jeweils an den Sonntagen 29. Juli und 5. August um 9 Uhr am Haupteingang zum Bucher Stausee. Beginn ist dann um 9.15 Uhr. Bei schlechtem Wetter fällt die Aktion aus.

Weitere Infos unter www.fotini-qigong-ellwangen.de oder unter Telefon 0174 / 9919302. Einklappen Ausklappen