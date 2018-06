Putschgerüchte gegen Rösler

Berlin (dpa) - Putschgerüchte gegen Parteichef Philipp Rösler versetzen die FDP in Aufregung. Nach Informationen des „Spiegels“ sollen führende FDP-Politiker bereits ein Szenario entworfen haben, um Rösler noch in diesem Jahr abzulösen. Rösler habe nicht das Format, die Liberalen in die Bundestagswahl zu führen, zitierte das Magazin ein Mitglied der Parteispitze. Bayerns Landeschefin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger sagte: Medienberichte, die von Personaldebatten ausgingen, seien völlig aus der Luft gegriffen. Rösler selbst wies Rückzugsgerüchte weit von sich.