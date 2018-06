Putin verurteilt im Gespräch mit UN-Chef Gewalt in Ukraine

Moskau (dpa) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat in einem Telefonat mit UN-Generalsekretär Ban Ki Moon das gewaltsame Vorgehen ukrainischer Regierungstruppen im Osten des Landes kritisiert. Die Vereinten Nationen und die internationale Gemeinschaft müssten das „verfassungswidrige Vorgehen“ der Machthaber in Kiew verurteilen, sagte Putin nach Kremlangaben heute in dem Gespräch. Im Gegensatz zum Westen erkennt Russland nach dem Sturz von Präsident Viktor Janukowitsch die neue proeuropäische Regierung in Kiew nicht an.