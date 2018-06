Wladiwostok (dpa) - Kremlchef Wladimir Putin hat seinen spektakulären Einsatz als „Leittier“ gefährdeter Kraniche gegen Häme der Opposition verteidigt. Kritiker hatten gesagt, nicht alle Vögel seien dem Präsidenten gefolgt und dies sei zunehmend auch in der russischen Bevölkerung so. „Nur die schwachen Tiere blieben sitzen“, sagte Putin dazu in Wladiwostok. Putin hatte mit einem Flug im Gleitschirm für den Tierschutz geworben.