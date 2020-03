Inzwischen verzeichnet der Bodenseekreis drei Fälle, in denen sich Menschen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Neuste Laborbefunde bestätigen die Infektion zweier Frauen, die sich voraussichtlich im Skiurlaub in Südtirol infiziert haben. Damit steigt die Zahl der Infektionen in Baden-Württemberg auf 80.

„Weil eine betroffene Person die typischen Erkrankungssymptome zeigte wurde sie am Donnerstagnachmittag in die Helios-Klinik in Überlingen eingewiesen“, schreibt das Landratsamt Bodenseekreis in einer Pressemitteilung.