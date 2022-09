Puppentrickfilm über historische Traumata

Wangen (sz) - Das Lichtspielhaus Sohler zeigt am Montag, 26. September, und am Dienstag, 27. September, jeweils um 20.15 den Film „La Casa Lobo (Das Wolfshaus)“ von Cristóbal León und Joaquín Cociña in spanischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln.

Die beiden chilenischen Filmemacher arbeiten im Bereich der audiovisuellen Kunst und haben nach mehreren Kurzfilmen mit „La Casa Lobo“ ihren ersten Langfilm vorgelegt. Ihre Stop-Motion-Animation erforscht mit den Mitteln des Puppentrickfilms und märchenhaften Elementen historische Traumata, heißt es in der Ankündigung. Als Inspirationsquelle diente die Geschichte der berüchtigten Sekte Colonia Dignidad, die 1961 von Deutschen im Süden Chiles gegründet wurde und die eng mit dem Pinochet-Regime zusammenarbeitete. Das Mädchen Maria ist aus der Kolonie in eine verlassene Hütte im Wald geflohen, um einer Strafe zu entgehen. Bedroht vom unablässig draußen umherschweifenden Wolf widerfahren ihr und ihren drei Schweinen allerhand unheimliche und schreckliche Dinge.