Puppenpalast spielt im Gemeindehaus

Immenstaad (sz) Der Puppenpalast gastiert am Dienstag, 2. April, im evangelischen Gemeindehaus in der Adlerstraße in Immenstaad. Vorstellungsbeginn ist um 16 Uhr. Karten gibt es ab 15.30 Uhr an der Tageskasse. Die Karten kosten zwischen vier und neun Euro.

In diesem Jahr erleben der Kasper und seine Freunde neue spannende Abenteuer im Märchenwald, wie die Puppenbühne mitteilt. Rumpelstilzchen trifft in einer neuen Inszenierung auf den Kasper. Das Krokodil und Carlos der Rabe sind ebenfalls mit dabei.

Das Märchen wird in fünf Akten aufgeführt und ist geeignet für Kinder ab zwei Jahren. Das Spiel dauert etwa eine Stunde.

Der Puppenpalast ist laut Pressemitteilung bekannt für seine farbenfrohen Kulissen und die außergewöhnliche Bühne in Form einer alten Ritterburg und gehört zu den größten reisenden Puppenbühnen Deutschlands.