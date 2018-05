Oberdorf - Puppen sind ihr Leben. Und Puppen haben ihr Leben gerettet. Die heute in Israel lebende Magda Watts stammt aus Ungarn. Den Holocaust hat sie überlebt, weil sich eine Lageraufseherin für die Puppen begeisterte, die die junge Magda bastelte.

Als Teenager wurde Magda nach Auschwitz deportiert. Dort wurde ihre ganze Familie ermordet. Dass sie überlebte, verdankte sie einer Lageraufseherin, die eine Schwäche für die Puppen hatte, die Klein-Magda mit primitiven Mitteln bastelte. Als Waise und junge Mutter schlug sich die heute 89-Jährige durch die Nachkriegszeit in Ungarn, Deutschland und Israel. Dort begann sie später wieder mit dem Puppenmachen. Heute gilt sie als anerkannte Künstlerin mit Ausstellungen ihrer Werke im In- und Ausland.

Durch Zufall entdeckte der Hofener Sonderschulpädagoge Uli Schlossbach in einem Auktionshaus die Puppengruppe der „Drei Rabbiner beim Tee“. Er war begeistert und griff spontan zu. Er schenkte das Trio seiner Mutter. Aber quasi nur als Leihgabe, weil seiner Meinung nach in der früheren Synagoge „ein ermunterndes Anschauungsobjekt für Kinder“ fehlte. Seine aus Bopfingen stammende Mutter Rita Schlossbach-Hildebrand teilte diese Meinung und überließ das Puppentrio der Synagoge zum Muttertag als Dauerleihgabe.

Nach einer Führung von Felix Sutschek anlässlich des internationalen Museumstages richtete Schlossbach am Beispiel des Schicksals von Magda Watts den Blick auf das Drama des Holocaust und die Auslöschung von Millionen Menschen. Aufgewühlt wies der Pädagoge darauf hin, dass heute starke Kräfte den Antisemitismus wieder aufleben lassen und die Verbrechen der Vergangenheit leugnen. Zum Gedenken entzündete Schlossbach eine Kerze und deutete anhand eines Kratzbildwerkes des Künstlers Alois Guschlbauer an, was alle Menschen verbindet: Menschlichkeit, das Miteinander und die Liebe.

Die Ausstellung wurde mit klassischer Musik von Ido Cliu (Violine) und Christoph Zirn (Klavier) von der Musikschule Bopfingen eröffnet.