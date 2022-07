Pugsley Buzzard kommt nach Wimsen

Der australische Pianospieler mit dem Namen Pugsley Buzzard kommt am Freitag, 22. Juli, nach Wimsen in die Kulturmühle. Er verfügt über einerauchige Stimme, passend zu seinem Barrelhouse Piano-Stil spielt er den New Orleans Sound aus der Zeit der Daddys, Dandies, Girlies und sexy Mamas. Seine Musik bezeichnet er selbst als New Orleans Voodoo Boogie.

Micha Maass am Schlagzeug und Tobi Fleischer am Bass begleiten den Mann am Klavier und bilden mit ihm das Pugsley Buzzard Trio. Micha Maass aus Berlin wurde 2013 und 2017 mit dem German Blues Award als Bester Schlagzeuger ausgezeichnet. „Er zählt heute nicht nur zu den angesehensten Blues und Boogie-Drummern Deutschlands, sondern ist auch ein geschätzter Impresario der europäischen Blues und Boogie Szene“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung der Wimsener Mühle.

Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Euro. Karten können unter www.wimsen-kulturmuehle.de oder unter 07121 / 30 22 10 gekauft werden. Eine Tanzfläche, soweit es der Platz in der Mühle zulässt, steht zur Verfügung.