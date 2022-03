Publikumsliebling Pietro Lombardi singt in Kempten

DSDS-Gewinner Pietro Lombardi kommt am Freitag, 18. März, in die Big Box Allgäu in Kempten. Die Show beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr.

Lombardi wurde 1992 als Sohn eines Italieners geboren und wuchs in Karlsruhe auf. 2010 bewarb sich der leidenschaftliche Hobby-Sänger bei „Deutschland sucht den Superstar“. Von Beginn an galt er als Zuschauerliebling, schreibt der Veranstalter in seiner Pressemitteilung. Lombardis Siegersingle „Call my Name“ verkaufte sich binnen einer Woche 300 000 Mal, erreichte Platin-Status und Platz eins der Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Nach dem laut Mitteilung großen Erfolg seiner Live-Shows in Dortmund, Luxemburg und Zürich im November 2021, gab der Popsänger bekannt, dass alle für Dezember geplanten Tourtermine aufgrund der Corona-Situation auf das Frühjahr 2022 verschoben werden. Lombardi übernimmt Verantwortung für die Gesundheit seiner Fans und seines Teams, heißt es dazu weiter. Auch die Veranstaltung in Kempten finde deshalb unter 2G-Bedingungen statt. Der Zutritt ist nur für Geimpfte und Genesene gestattet und es gilt eine FFP2-Maskenpflicht während des gesamten Konzerts. Kinder unter 14 Jahren, die in der Schule regelmäßig negativ getestet werden sowie Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, sind jeweils mit gültigem Nachweis ebenfalls zugelassen.

Tickets sind online unter www.bigboxallgaeu.de bzw. tickets.schwaebische.de und Telefon 0751 / 29 55 57 77 erhältlich.