Publikum ist hungrig aufs Herbstkonzert

(an) - Zu seinem Herbstkonzert hatte der Musikverein Hohenstadt in die Festhalle nach Obergröningen eingeladen. Zu Gast waren die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Weiler in den Bergen. Und nach einer zweijährigen Konzert-Zwangspause wegen Corona zeigte der überaus große Besuch, wie sehr sich auch das Publikum wieder auf solche Ereignisse freut. Die Gastkapelle aus Weiler in den Bergen, unter der Leitung von Holger Kraus eröffnete das Programm mit der Polka „Alte Freundschaft“. Ein sehr passendes Musikstück, denn eine Freundschaft zwischen dem Musikverein Weiler und dem Musikverein Hohenstadt besteht nun schon seit einigen Jahren. Bei „Cloud(ius), der Wolkenmann“ holten die Musikerinnen und Musiker alles aus ihren Instrumenten heraus, und so wähnte man sich plötzlich dem Wetter ausgesetzt in Form von Wind, Sonnenschein, Regen und Sturm. Nach diesem Stück durften sich die Zuschauer bei dem Schlager „Under the Boardwalk“ auf ungewöhnliche Instrumente einstellen, wie etwa Holz mit Schleifpapier, welches zur Beat-Unterstützung sehr interessant klingt.

Mit dem beschwingten Medley von „Hurra, Hurra“ konnte sich Jung und Alt identifizieren: Denn Pinocchio, Biene Maja, Heidi oder der Pumuckl mit dem roten Haar hat fast jeder schon mal im Fernsehen gesehen und die Titellieder mitgesungen.

Nach einer kurzen Pause, in der sich das Publikum stärken konnte und die Musikvereine die Plätze tauschten, ging es dann mit dem wunderschönen Marsch „Mein Heimatland“, gespielt vom Musikverein Hohenstadt unter der Leitung von Christine Kraus, weiter. „A day of hope“ ist eine melodiöse Rhapsodie von Fritz Neuböck, welche, musiziert durch verschiedene Tempi und Tonarten, die Hoffnung an jedem einzelnen Tag wiedergibt. „Gabriella’s Song“ stammt aus dem schwedischen Kinofilm „Wie im Himmel“, der seit 2005 die Herzen der Menschen berührt. Das Stück ist das Lied von Gabriella, einer Dorfmitbewohnerin, die im Chor Zuflucht vor ihrem gewalttätigen Mann sucht. Bei einem Auftritt im Dorf, singt sie sich mit diesem berührenden und kraftvollen Lied über Freiheit, Selbstbestimmung und Lebensglück von ihm frei. Es wurde sehr farbenreich vom Musikverein Hohenstadt intoniert.

Beschwingt und mit viel Freude ging es dann weiter mit dem Rock-Medley „Hey tonight“ mit Hartmut Philipp (Gesang) und Anneliese Jäger am Solo-Saxofon bei dem Rock-Klassiker „Rockin‘ all over the world“. Die „Paula-Polka“ von Lukas Bruckmeyer setzte den Schlusspunkt des Solo-Auftritts des Musikvereins Hohenstadt.

Für die Musikerinnen und Musiker ist es immer wieder bereichernd, wenn man mit dem Gastverein einen Gesamtchor bildet und so noch weitere Musikstücke aufführt. In den gemeinsamen Proben konnten Christine und Holger Kraus die beiden Musikstücke „The greatest Showman“, arrangiert von Paul Murtha, und den bekannten „Fliegermarsch“ von Hermann Dostal mit den beiden Orchestern in kurzer Zeit einüben und erfolgreich aufführen. Die mit viel Applaus unterstrichenen Rufe nach einer Zugabe quittierten beide Orchester mit dem Musikstück „Nessaja“ aus dem Märchen „Tabaluga“.