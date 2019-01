Psychopathische Weltenherrscher im Fokus

HEUDORF - „Wa(h)r was“, unter dem Motto hat der Theologe und Kabarettist Mike Jörg am Samstagabend das gerade erst vergangene Jahr 2018 Revue passieren lassen. Rund 90 Gäste versammelten sich im neuen Dorfgemeinschaftshaus in Heudorf, um die nicht gerade leicht verdaulichen Geschehnisse auf politischer Ebene im Kabarettstil zu genießen. Der Erlös des Abends kommt dem Förderverein Gemeindesaal Heudorf zugute.

„Ho-Ho-Ho Chi Minh, kommt herunter, reiht euch ein“, mit diesem Ausruf marschierte Mike Jörg mit Che Guevara Kappe, 68er-Jahre-Parka und rundglasiger John Lennon Sonnenbrille in die Halle des neuen Dorfgemeinschaftshauses in Heudorf ein. „Bürger lass das Glotzen sein, es gibt kein richtiges Leben im Falschen“, so schmetterte der oberschwäbische Kabarettist aus Nagold die antiimperialistischen Revolutionsschlachtrufe aus den 1968er Jahren heraus.

Keine Macht für niemand, wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren, so habe er vor 50 Jahren stundenlang Demonstrationen durchgezogen, sagte Jörg und zog auf die Bühne. Sprüche von vor 50 Jahren seien Schnee von vorgestern und was werde in 50 Jahren Schnee von gestern sein, gab er zu bedenken und begann mit einem Pendel das neue Jahr einzupendeln. Das war der rote Faden seines aktuellen Programmes.

Ob Gegenbewegung oder überhaupt Pendelbewegungen nach physikalischen Gesetzen, vor oder doch eher zurück, in der Politik laufe es immer öfter wieder zurück, waren seine Prognosen. Der Kommunikator rülpste einfach das Jahr 2018 nach seinen Worten noch einmal hoch und sprach über die „Atemlosigkeit“, das sich Freiatmen und die richtige Einordnung des Jahres. Mit Witz und Raffinesse im Wortspiel wollte er die Menschen auf den richtigen Weg bringen, neue Perspektiven und die nötige Akzeptanz der permanenten Veränderungen aufzeigen.

Die achter Jahre seien berühmt und berüchtigt, wie 1618, 1648, 1848, 1918 und fortfolgende Jahre mit Acht und natürlich das Hammerjahr 2018. Reißende Dürre, aggressive Hitze, sturzflutartige Gewitter, Tsunamis, wegbrechende Autobahnen, einstürzende Brücken, abstürzende Demokratien, kinderschändende Würdenträger, selbstzufriedene Fußballmillionäre, psychopathische Weltenherrscher, wütende Handelskriege, galoppierender Schwachsinn, Knochensägen-Diplomatie, es sei ein Jahr voller Aufruhr gewesen, alles „rülpste“ Jörg nochmals hoch, nach seinen Worten.

Schnell wechselnde Themen fordern Konzentration

So manch einer hatte vielleicht Probleme, den verschiedenen, schnell wechselnden Themenbereichen zu folgen. Da wurde die Agilität des Verstandes stark herausgefordert. Namen von Politikern, wie Brasiliens neuer Präsident Jair Bolsonaro, Italiens neuer Ministerpräsident Giuseppe Conti oder sein Stellvertreter Luigi Di Maio wurden unter anderen ins Publikum geschleudert. Aber auch anders herum, einige Namen wurden auf Anfrage des Kabarettisten vom Publikum auf die Bühne gerufen. Bei FDP- Politiker Christian Lindner, CDU-Politikerin Annegret Kramp-Karrenbauer oder Schönling Politiker Robert Habeck von den Grünen wurden die Vor- und Nachnamen einer genauen Analyse unterzogen mit dem Blick auf die eventuelle politische Bedeutung.

Die Frage: Kann man trotz der mystischen Kraft des Namens den Kampf gewinnen? stand im Raum. Und was sage eine Krawatte mit Hunden bei Jäger und AfDPolitiker Alexander Gauland aus, man achte auf die Symbolik, sagte Jörg kritisch. Thematisiert wurde auch die Person Hans-Georg Maaßen und seine Verwendung. Überforderung, Selbsttäuschung, Fremdbestimmung und daraus entstehende Depressionen kamen zur Sprache.

Im zweiten Teil des zweistündigen Jahresrückblicks waren Kapitalismus, Demokratie, politische „Stinkstiefel“ und ihre offensichtlich, unfassbaren Machenschaften die Meilensteine des Anstoßes. „Nach der Eiszeit, der Eisenzeit, sind wir jetzt bei der Plastikzeit angekommen“, gab der Nagolder Satiriker zu bedenken, der in diesem Jahr 70 Jahre alt wird. „Wattestäbchen, Plastik-Trinkhalme sind seit Januar diesen Jahres verboten“, sagte Jörg und sprach über eine Familie, die peinlichst darauf achte, kein Plastik zu benutzen und sich dafür mit dem Kauf eines SUV, einem bis zwei Meter zwanzig breiten Geländewagen, belohnte. Eigens für die Besitzer werden wegen der enormen Breite nun neue Parkhäuser gebaut, obwohl diese Autos hier gar nicht nötig seien, so zeigte der Kabarettist ein Paradoxum nach dem anderen auf. Alle aufgeschriebenen Zitate des Abends landeten nach dem Vorlesen als Provokation im Aktenvernichter, der auf der Bühne einen dominanten Platz einnahm. Dieser Jahresrückblick steckte voller Dynamik und Symbolik und regte zum Nachdenken an.

Dietmar Auberer, Vorsitzender des Fördervereins, dankte den Gästen für ihr Kommen. Der Erlös komme unter anderem der Lautsprecheranlage zugute.