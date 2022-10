Psychisch Kranker schlägt auf Menschen ein.

Die Ermittlungsgruppe (EG) „Haltestelle“ hat am Montag einen 41 Jahre alten Mann in Mainhardt vorläufig festgenommen. Er steht in dringendem Verdacht, am 7. Oktober, mit einem Schlagwerkzeug auf eine 16 Jahre alte Jugendliche und einen 55 Jahre alten Mann eingeschlagen und beide dabei lebensgefährlich verletzt zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei leidet der Tatverdächtige an einer psychischen Erkrankung. Ob eine Vorbeziehung zu den beiden Opfern bestand, ist ebenso Gegenstand der Ermittlungen wie ein mögliches Tatmotiv.

Auf die Spur des Tatverdächtigen kam die mittlerweile 40-köpfige EG durch eine Mitteilung in der Nacht auf Montag. Angehörige hatten die Polizei gerufen, weil jener in seiner Wohnung randaliert hatte. Die Mitteilung veranlasste die EG, den Mann im Laufe des Montags genauer zu überprüfen. Der Tatverdächtige war zuvor noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten.

Der 41 Jahre alte Deutsche wurde im Verlauf des Dienstags dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Unterbringungsbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Anschließend wurde der Mann in ein Justizvollzugskrankenhaus eingeliefert.

Der Gesundheitszustand der 16-Jährigen ist nach wie vor kritisch, sie schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Der 55-Jährige wird ebenfalls noch in einer Klinik behandelt, befindet sich mittlerweile aber außer Lebensgefahr.