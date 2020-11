Psychisch Kranker rastet aus.

In einem psychischen Ausnahmezustand hat sich ein Mann befunden, der am Montagabend gegen 18.5 Uhr nackt im Bereich der Torstraße herumgerannt ist. Er ging Passanten körperlich an und schlug gegen mehrere Fahrzeuge.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten griff der 36-Jährige eine Beamtin unvermittelt an und schlug ihr ins Gesicht. Der Mann wurde anschließend durch die Beamten zu Boden gebracht und ihm wurden Hanschellen angelegt. Hiergegen wehrte er sich massiv und spuckte wiederholt in Richtung der Beamten.

Er wurde in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert. Dort randalierte der Mann am Dienstagmorgen gegen3.30 Uhr erneut, weshalb er anschließend in eine psychiatrische Klinik verlegt werden musste. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt.