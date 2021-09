Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag und am Sonntag den 11. und 12. September 2021 ging der PSV Oberstaig beim Springturnier des Reit- und Fahrvereins Rot an der Rot an den Start.

In der Springprüfung der Klasse A* platzierte sich Lina Zauke mit Chica‘s Boy Z auf Platz 4. Lisa Bloching mit Jupp folgte auf Rang 9.

In der Springprüfung der Klasse A** erritt sich Laura Hägele mit Sammy Deluxe Platz 2. Lisa Bloching mit Jupp platzierte sich in dieser Prüfung auf Rang 7.

In der Punktespringprüfung der Klasse L sicherte sich Julia Birk mit Crazy little thunder Rang 3. Laura Hägele mit Sammy Deluxe platzierte sich auf Rang 5. Lea Sophie Müller mit Cassiopeia SD erritt sich in dieser Prüfung den 10. Platz.