PSG.LGD, Spirit und Secret sind die Top-3 der Dota-2-WM

Bukarest (dpa) Nach dem vorletzten Spieltag der Dota-2-WM in Bukarest haben sich PSG.LGD, Team Spirit und Team Secret Podiumsplätze gesichert.

Secret und Spirit werden am Finaltag erst um den Platz im Finale spielen, wo PSG.LGD auf den Gewinner wartet. Das chinesische Team gilt weiterhin als Favorit.

Im Finale des oberen Bracket konnte PSG.LGD sich mit einem überzeugenden 2:0 gegen Team Secret mindestens den zweiten Platz garantieren. Nach einem sehr einseitigen ersten Spiel hatte Team Secret im zweiten einen besseren Start, und konnte sogar ab der 30. Minute einen Goldvorteil von 19.000 aufbauen. Diesen gleichte PSG.LGD dann ab der 50. Minute in nur zwei Teamkämpfen aus und drehte das Spiel herum.

PSG.LGD im Finale der Favorit

Aufgrund seiner exzellenten Leistung in der Gruppenphase und in den Playoffs gilt PSG.LGD am Finaltag gegen beide potentielle Gegner als Favorit. Ein WM-Sieg des Teams würde Zhang „y`“ Yiping und Zhang „Faith_bian“ Ruida zu zweifachen Titelgewinnern machen. 2016 gewannen die beiden mit Wings Gaming die WM in Seattle.

Für viele unerwartet kommt die Platzierung von Team Spirit in den Top 3. Obwohl alle Spieler außer Kapitän Yaroslav „Miposhka“ Naidenov zum ersten Mal auf der WM-Bühne spielen, eliminierte das russische Team die doppelten Weltmeister von OG und die Gewinner des Singapore Majors IG. Auch Team Secret betritt mit der Podiumsplatzierung Neuland. Das europäische Team erreichte bisher noch nie ein WM-Halbfinale.

