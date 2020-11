PSG.LGD erstplatziert bei CDA-FDC Pro Championship Season 2

Seit dem Schulstart im September spielen sich mehrmals pro Woche unübersichtliche Szenen in einem Supermarkt in der Gammertinger Straße in Riedlingen ab: Gegen 13 Uhr pilgern Dutzende hungriger junger Menschen von der Realschule zu einem Lebensmittelhändler. Dort drängen sie in die Geschäftsräume, um sich ein Mittagessen, Snacks oder Getränke zu kaufen.

An den Kassen bilden sich lange Schlangen, Mitarbeiter des Markts verlieren die Übersicht, wie viele Menschen im Supermarkt einkaufen.